Pedro Sola sufre aparatosa caída que le provoca lesiones

Durante la transmisión, Pedro, conocido cariñosamente como “El tío Pedrito”, compartió los detalles de lo sucedido. “El sábado tuve una fuerte caída en un centro comercial. Me rompí un diente, el labio, y tengo un moretón en la costilla. Mi rodilla quedó muy resentida, así que ahora uso bastón para moverme”, comentó.

El presentador explicó que el accidente se debió a un escalón pintado de amarillo. “Era brillante, resbaloso. Mi tenis quedó atorado al entrar y me fui directo al suelo. Primero me golpeé la rodilla, después las manos y finalmente la cara, me rompí el diente y el labio”, narró Sola.

Aunque Pedro Sola se caracteriza por ser meticuloso con su salud, confesó que aún no había visitado a su médico de confianza tras el incidente. “Me revisé yo mismo. Tengo un chichón en la rodilla y un moretón bajo el pecho. Hoy en la tarde iré al doctor para descartar algo más serio”, mencionó con optimismo.