Arath de la Torre fue víctima de estafa por medio de WhatsApp

“Estoy muy triste y muy sacado de onda, porque quiero advertir a toda la sociedad y a toda la gente que por favor tengan mucho cuidado cuando se metan a las páginas para hacer reservaciones”, señaló un desconcertado Arath de la Torre.

Acto seguido, expuso cuál es la forma en la que operan dichas páginas fraudulentas, explicando a detalle cómo fue el proceso en el cual fue contactado por WhatsApp para posteriormente terminar depositando su dinero a una cuenta bancaria y finalmente no saber nada más sobre los responsables del crimen.

“Me metí a hacer una reservación para un hotel en la Riviera Maya, y por medio de un WhatsApp me contactaron. Hicimos una negociación, hice una transferencia, y en cuanto hice la transferencia me bloquearon, no volví a saber de ellos, no se nada”, dijo el actor.

Finalmente, se mostró resignado a la idea de poder recuperar su dinero, pues según comentó realizó la transferencia por medio de un sistema que no se lo permite, además llamó a los encargados del hotel a prestar atención a las páginas que usan su nombre para cometer ese tipo de crímenes con su imagen.