A Kristin Davis no le impresionó el piloto de ‘Sex and the City’

A Kristin Davis no le impresionó el piloto de ‘Sexo en Nueva York’.

La actriz de 59 años interpretó a Charlotte York en la exitosa serie de HBO, pero nunca imaginó que llegaría a tener tanto éxito.

La actriz - que protagonizó junto a Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall y Cynthia Nixon la serie de televisión - dijo en el podcast ‘Are You A Charlotte?: “Nunca me gustó el piloto. No parecía fluido. Parecía entrecortado y agitado. Pero también creo que mi teoría personal sobre los pilotos en general es que si son demasiado buenos -si el piloto está demasiado formado- puede que la serie no sea buena”.

Finalmente, ‘Sex and the City’ se convirtió en una de las series de televisión de más éxito de todos los tiempos, pero Kristin recordó que le pagaron una suma relativamente escasa por su trabajo.

Dijo: “Un día, estaba en mi caravana y un productor llamó a mi puerta, abrí y me dijo: ‘Oh, bueno, tenemos estos papeles que necesitamos que llenes’. Y yo dije: ‘Vale’. Tomé los papeles, los miré y parecía un contrato nuevo, pero sólo tenía dos páginas, y me dije: ‘¿Qué es esto? Y dijo: ‘Serás un personaje recurrente y te pagarán 5.000 dólares’”.

A pesar de ello, Kristin era consciente en ese momento de que el piloto contaba con un presupuesto enorme.

Ella compartió: “Sabía que el piloto costaba mucho y que en HBO estaban estresados por ello. Creo que el piloto costó unos 2.5 millones de dólares aproximadamente, lo que en aquel momento era mucho porque nadie rodaba realmente en Manhattan”.