Rauw Alejandro habla por primera vez de su ruptura con Rosalía

La expareja de cantantes, Rauw Alejandro y Rosalía, tuvieron una relación de casi cuatro años, incluso, estaban comprometidos, cuando decidieron terminar su amor y no publicaron de manera oficial las causas de esta situación.

La noticia provocó una serie de especulaciones, siendo las de una posible infidelidad de parte de Rauw la más mencionada, sin embargo, el reguetonero puso un alto a los rumores, asegurando que su compromiso con la española había terminado meses atrás.

El 30 de diciembre, el boricua brindó una entrevista al popular influencer Chente Ydrach, donde, además de dejar en claro que siente un profundo respeto por su exnovia, guarda con cariño los momentos que vivieron juntos.

Durante la entrevista, el cantante abordó el tema en el que aseguró que tuvieron una relación muy bonita, lejos de temas de toxicidad, como muchos medios de comunicación llegaron a asegurar.

“La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxico, era muy lindo. Y que se dirija hacia a otro lado pues no”, reveló.

Los rumores de una traición crecieron cuando unos paparazzis publicaron fotografías del cantante saliendo con otra chica cuando recién había terminado con la española.

Sin embargo, aclaró que esa foto fue tomada en Nueva York mientras él realizaba una campaña publicitaria con la exnovia de Neymar, esto para Carolina Herrera y ambos eran protagonistas

“Los hombres ya tienen el estigma de los “hombres cabrones”, y no lo juzgo, tenemos mala fama”, continuó.

“La verdad es que no estábamos tan pedientes a lo que decían en las redes porque en nuestra vida personal estaban las cosas claras, pero para mí sí fue un poco frustrante, porque lo que yo siempre he proyectado como persona, el respeto y admiración y todo el mundo me estaba atacando”.

Rauw también habló de la canción que compuso para ella “Hayami Hana”, en la cual expresa todos sus sentimientos tras el fin de su relación.

“La cambié como 15 veces, porque habían muchas emociones en ese moemnto y a veces cuando uno está en caliente dice cosas que no debe decir. Yo quiero cudiar muchos puntos y me puse a analizar que estaba diciendo mucho, que tenía que cuidar lo que decía, pero pude encontrar un balance y un desahogo en esta canción”.

“Yo creo que mis mejores composiciones han sido de love stories de verdad, como “Aquel nap” y “Museo”, dijo el cantante.

Hasta el momento, Rosalía no ha vuelto a hablar del tema y los fans siguen queriendo escuchar una explicación del por qué terminaron.