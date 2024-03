Quién se va de La Casa de los Famosos México hoy, lunes 4 de marzo

Daniela Alexis Barceló “La Bebeshita”, Sylvia del Valle “La Bronca”, Pedro Figueira “La Divaza” y Roberto Mora “Robbie” son los cuatro nominados para abandonar hoy lunes 4 de marzo “La casa de los Famosos: México”, que transmite la cadena estadounidense Telemundo.

Ayer, Lupillo Rivera, líder actual de la casa, eligió a Ariadna Gutiérrez, primera finalista en Miss Universo 2015, para ser salvada.

La idea de él era salvar a “La Bronca”, para crear caos en el cuarto de ella, pero ella le pidió insistentemente que no lo hiciera porque quiere salir a estar con su hijo de siete años. Pero los planes de “La Bronca” podrían no hacerse realidad, ya que los televidentes de la emisión ya no soportan a “La Bebeshita” en la casa.

Muchos habitantes también quieren que Daniela se convierta en la sexta eliminada de la temporada por su actitud con varios de ellos y la falta de realización de tareas en la casa donde aún hay 15 de los 23 participantes que entraron por cuatro meses y donde el ganador se llevará a casa 200 mil dólares.

De acuerdo a la mecánica de La Casa de los Famosos, el jueves pasado los habitantes del reality pasaron al confesionario y cada uno nombró a quienes quisieran que abandonaran las instalaciones. Luego, mediante una ruleta, asignaron puntos a cada uno de sus nominados. Tras el recuento. Fueron nominadas cinco personas:

Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González y Sophie Durand es el nombre de los habitantes que han sido eliminados por el público, mientras que Thalí García y Gregorio Pernía salieron por voluntad propia, y Carlos Gómez fue expulsado por agredir a su compañero Rodrigo Romeh.

Recuerde que la última ventana del período de votación para que el público emita su voto es cada lunes durante la transmisión en vivo del programa que inicia a las 6:00 pm, hora hondureña. La votación en línea está disponible con un identificador único válido a través de la web y móvil en Telemundo.com/LaCasaDeLosFamosos.