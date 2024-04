Que no cunda el pánico: Lizzo confirma que no abandona la música

La cantante Lizzo causó un gran revuelo al anunciar en una publicación de Instagram que ‘renunciaba’ debido a las críticas negativas que recibe en su vida real y en las redes sociales, pero ahora ha matizado sus palabras.

Melissa Viviane Jefferson, nombre real de la artista, ha recurrido de nuevo a Instagram para aclarar qué quería decir.

“Cuando digo ‘renuncio’, quiero decir que dejo de prestar atención a cualquier energía negativa. A lo que no voy a renunciar es a la mayor alegría de mi vida, que es hacer música... y conectar con la gente. Porque sé que no estoy sola. No hay forma de que yo sea la única persona que está experimentando esa voz negativa que parece ser más fuerte que lo positivo”, aseguró Lizzo.

LEA: Taylor Swift entra a la lista de multimillonarios de Forbes

La artista también se ha dado cuenta de que tirar la toalla equivaldría a permitir que sus detractores ganaran, porque sabe que con su ejemplo puede servir de inspiración o motivación para otras personas que están viviendo experiencias similares a la suya. “Dicho esto, voy a seguir adelante... seguiré siendo yo”, ha prometido.

La estrella de 35 años amenazó la semana pasada con “renunciar” en medio de uno de los momentos más complicados de su carrera.

El año pasado su imagen pública sufrió un duro golpe cuando tres de sus antiguas bailarinas presentaron una demanda en su contra, que también se extendía a su compañía ‘Big Grrrl Big Touring’ y a la jefa del cuerpo de baile, donde se la acusaba de acoso sexual, trato denigrante y, en último término, de crear un ambiente laboral hostil durante su última gira.

Lizzo siempre negó esas acusaciones, pero el daño a su reputación estaba hecho. Sin embargo, la gota que colmó el vaso para ella fueron las reacciones negativas a los adelantos que ha ido compartiendo de su próximo trabajo musical.

ADEMÁS: Daddy Yankee y sus hermanos se perdonan tras años de distanciamiento

Las críticas aparecían ante sus ojos cada vez que entraba a las redes sociales y al final acabó sintiendo que su presencia en el mundo ya no era deseada. Lo que no está claro es si se refería a la industria discográfica o si hablaba en un sentido más amplio.

“Me estoy cansando de aguantar que todo el mundo me arrastre por el fango en mi vida y en Internet. Lo único que quiero es hacer música, hacer feliz a la gente y ayudar al mundo”, lamentaba hace unos días en Instagram.