Lizzo ‘abandona’ la industria musical por el acoso hacia ella

Lizzo dice que ‘abandona’ el negocio de la música.

La estrella de 35 años recurrió a las redes sociales para sugerir que se alejará de su carrera musical y explicó que está ‘cansada de ser arrastrada por todos’.

La creadora de ‘Truth Hurts’ escribió en Instagram: ‘Me estoy cansando de aguantar que me arrastren todos en mi vida y en Internet.

Todo lo que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un poco mejor de como lo encontré. Pero estoy empezando a sentir que el mundo no me quiere en él. Estoy constantemente enfrentándome a mentiras que se dicen sobre mí por mi influencia y opiniones... siendo el blanco de la broma cada vez por mi apariencia’.

Lizzo continuó: ‘Mi personaje es criticado por personas que no me conocen y que no respetan mi nombre. Yo no me apunté a esto (sic)’.

Lizzo, quien tiene más de diez millones de seguidores en Instagram, finalizó su publicación diciendo: ‘Renuncié [emoji del signo de la paz] (sic)’.

El año pasado, Lizzo y su productora fueron acusadas por las exbailarinas Arianna David, Crystal Williams y Noelle Rodríguez de acoso sexual y de crear un ambiente de trabajo hostil.

El trío inició una demanda contra Lizzo y su compañía, pero la galardonada cantante negó enérgicamente las acusaciones.

Lizzo, cuyo nombre real es Melissa Jefferson, recurrió a las redes sociales para abordar las acusaciones y dijo que eran tan ‘increíbles como suenan’.

Ella dijo en un comunicado en agosto: ‘Mi ética de trabajo, mi moral y mi respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado’.

Lizzo agregó que nunca fue su ‘intención hacer que nadie se sienta incómodo a que no sea valorado como una parte importante del equipo’.