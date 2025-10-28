El príncipe Andrés recibió a Epstein en Windsor

Londres

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, recibió en 2006 en Royal Lodge, la mansión en la que vive en Windsor sin pagar alquiler, a Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein y Ghislaine Maxwell, dos meses después de que se emitió una orden de arresto contra el pederasta convicto, revelada este martes la BBC. Andrés es centro de un gran escándalo por su pasado vínculo con Epstein, fallecido en prisión en agosto de 2019, y por residir en una lujosa mansión de 30 habitaciones sobre la que no paga alquiler. Según la BBC, Epstein, el exproductor de cine Harvey Weinstein y Ghislaine Maxwell (amiga de Andrés de la juventud), visitaron Royal Lodge como parte del baile de disfraces organizado en Windsor para celebrar en 2006 los 18 años de la princesa Beatriz, hija del Andrés, dos meses después de que se emitió en Estados Unidos un arresto contra Epstein por agresión sexual a una menor. La emisora ​​puntualiza que se sabía que Epstein, Maxwell y Weinstein habían visitado el castillo de Windsor para el evento, pero no que hubieran estado en la residencia privada de Andrés. Epstein, Maxwell y Weinstein aparecen juntos en una fotografía conseguida por la BBC antes de la fiesta principal en el castillo. El pederasta fallecido fue arrestado por la policía en Florida ocho días después del evento. El príncipe Andrés intentó poner fin a años de controversia, tras las acusaciones de abuso sexual contra él por parte de Virginia Giuffre cuando ésta era menor de edad, al comunicar hace once días que dejaría de utilizar el ducado de York y otros honores. Sin embargo, el príncipe, quien niega rotundamente las acusaciones, se vio inundado de críticas centradas en la propiedad en la que ha vivido solo, prácticamente sin pagar alquiler, desde 2003 y con Sarah Ferguson (de la que está divorciada) desde 2008. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Giuffre relata su explotación por Epstein y escabrosos encuentros con el príncipe Andrés

La trágica juventud de Virginia Giuffre como víctima del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein y sus encuentros con el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, y otros hombres salen a la luz este martes en un libro que relata años de abusos y la huella psicológica que le provocaron. 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice' (Chica de nadie: memorias de una superviviente de abusos y de su lucha por la justicia) es el libro póstumo de Giuffre, quien se quitó la vida en abril de este año. Coescrito junto a Amy Wallace, supone "una sorprendente afirmación, de la inquebrantable voluntad de Giuffre" para "salir adelante como víctima" y "arrojar luz a las injusticias y luchar por un mundo más seguro", según se lee en la síntesis. Dedicado a sus "hermanas supervivientes y a cualquiera que haya sufrido abuso sexual", el tomo, dividido en cinco partes con 36 capítulos y 367 páginas, hace un repaso cronológico a su vida que toma como punto de partida cuando tenía 15 años y sufrió el primer abuso en Miami a punta de pistola. La estadounidense recuerda también su primer encuentro de adolescente en el club del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, con Ghislaine Maxwell, novia y colaboradora de Epstein condenada en 2022 a 20 años de cárcel por tráfico sexual, cuyo acento británico, dice, le "recordó a Mary Poppins".

Tres citas con Andrés

En las memorias, Giuffre sostiene que mantuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés, el hijo predilecto de la difunta reina Isabel II, al menos en tres ocasiones, la primera en marzo de 2001, con 17 años, en el piso de Maxwell en Londres. "Mientras charlábamos en la entrada de Maxwell, de repente pensé en algo: mi madre nunca me perdonaría si conocía a alguien tan famoso como el príncipe Andrés y no posaba para una foto. Pidiendo permiso, corrí a buscar una Kodak FunSaver de mi habitación, luego regresé y se la entregué a Epstein", cuenta en el libro. Esa foto, que Andrés negó haberse hecho en una entrevista con la BBC en 2019, es una de las doce instantáneas que se incluyen en las memorias, junto a otras en las que se ve a Maxwell y Epstein juntos, a ella junto a su familia durante su infancia, o más recientes, antes de las sesiones del juicio tras la muerte en prisión del magnate. "En contraste con su apariencia actual -robusto, canoso y con papada-, el príncipe Andrés entonces todavía estaba relativamente en forma, con el pelo castaño corto y ojos juveniles", recuerda Giuffre, que cuenta cómo Maxwell le instó a hacer "por él lo mismo que por Jeffrey".

Una orgía