Posteriormente, la joven, de 21 años, subió otro video para mostrar un puñado de billetes de cien dólares, aparentemente por sus ganancias, de una buena noche de juego, aunque después advirtió a la gente que no era bueno apostar.

“Fuimos al casino a jugar a la ruleta y me detuvieron en la entrada diciendo que mi atuendo no era apropiado , así que tuve que atarme la falda con un lazo para el cabello”, dijo.

“No promuevo el juego, por favor no lo hagas, es malo”.

Esta no es la primera vez que la curvilínea muestra su afición del juego y, por si fuera poco, tampoco es la primera ocasión en que se queja porque en algún lugar le han negado el acceso por lucir diminutas prendas.

“Honestamente, me enfurece mucho y tengo una gran ansiedad al ir a cualquier lugar en público porque cada vez que lo hago, las mujeres mayores me miran y me juzgan constantemente”.