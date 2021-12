La presentadora de televisión Milagro Flores anunció a través de sus redes sociales la noche del pasado lunes que venderá su ropa para donar todos los fondos obtenidos a una organización que apoya a niños en riesgo social.

“Esta ropa tiene un propósito que va a ser ayudar a los demás, la pienso vender y donar todo el dinero a una organización que apoya a los niños que están en riesgo”, dijo Milagro en un facebook live.

La también bailarina aseguró que debido a la gran cantidad de prendas de vestir que tiene, estuvo pensando que hacer con ellas y decidió apoyar a quienes más lo necesitan.

“Tuve muchos obstáculos porque no tenia el lugar donde vender la ropa, toqué varias puertas y me decían que no, por la pandemia, luego que por navidad y todo apuntaba a que no se podía”, agregó.

Anunció que el lugar donde estará vendiendo su ropa será en las instalaciones del canal Hable Como Habla (HCH) el jueves 23 de diciembre, contará con sistema de envíos y ofrecerá precios accesibles.