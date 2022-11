Hace unos días el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’, causó revuelo en las redes sociales debido a un desafortunado “chiste” sobre el feminicidio de Debanhi Escobar y fue condenado por la opinión pública.

Por lo que después de hacerse viral el desatinado comentario y llegar a oídos de los familiares de la joven fallecida, decidieron emprender acciones legales en contra del payaso ‘Platanito’.

El padre de Debanhi consideró que no ha sido correcta la forma de proceder del comediante ante el dolor ajeno y le pidió ponerse en “los zapatos de otros” para no causar molestias en los demás. “Debe de tener respeto, tener otro contexto para hacer su show y no irrespetar a las personas que ya no tienen vida”, sentenció el señor.

Bajo este contexto el comediante salió a ofrecer disculpas por medio de sus redes sociales en la noche del 15 de noviembre, a través de un video en su cuenta oficial de Instagram donde al pie del post se leía “Comunicado”, Platanito rompió el silencio y habló.

“Hace poquito en una de mis presentaciones, toqué un tema o hice un chiste de humor negro, de un tema inapropiado, de un tema hiriente y poco sensible para la sociedad mexicana y, en especial, todas las mujeres”, comenzaba el video,.

Señalando que es padre de familia y un hombre casado, por lo que le preocupa la situación actual del país en el tema de los feminicidios: “Estoy preocupado, al igual que ustedes, de la situación que vive el país. Soy un hombre sensible, mortificado y hasta la madre de lo que sucede en el país”.

Para finalizar, reconoció que el feminicidio de Debanhi es un tema que no debió tocar en su show: “Acepto que toqué un tema que no debí haber tocado jamas y siento que lo hice en el momento equivocado”.

Sin embargo, existen aún algunas personas que consideran que el acto de Verduzco no amerita algún tipo de sanción legal y mucho menos haber sido señalado como los medios y los mismos seguidores lo hicieron.