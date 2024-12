Phil Collins: leyenda musical que ya no puede tocar la batería

“Todavía lo estoy asimilando un poco”, dijo. “Tengo 71 años. He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente no poder hacerlo es un shock. La batería ha hecho mella en mis manos, mis piernas...”

El ex líder de Genesis , de 73 años, se alejó de los conciertos en vivo después de sufrir problemas de cuello y espalda durante mucho tiempo. Ahora, la leyenda musical , conocido por su icónica batería y su poderosa voz, ha protagonizado un nuevo documental, Phil Collins: Drummer First .

Añadió: “Si no puedo hacer lo que hice tan bien, prefiero relajarme y no hacer nada. Si un día me despierto y puedo sostener un par de baquetas, entonces lo intentaré. Pero siento que he gastado todas mis millas aéreas”.

Los problemas de movilidad de Collins se deben a una lesión en la columna vertebral que sufrió en 2007, que requirió múltiples cirugías a lo largo de los años. A pesar de sus esfuerzos, el desgaste en su cuerpo finalmente lo obligó a retirarse.

A medida que su salud se deterioraba, el hijo de la estrella, Nic, tomó el relevo y se hizo cargo de la batería durante la gira de despedida de Genesis. En el documental, Nic reflexionó sobre las presiones y el desgaste físico de la vida en una banda.

“En general, la gente que formaba parte de una banda tenía la idea de que era invencible”, dijo Nic. “Creo que eso es lo que le pasa a mi padre. Es esa sensación de que eres un baterista, eres invencible, haces lo que haces, pero no sabes qué te va a pasar factura a largo plazo”.