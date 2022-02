Pese a las críticas, Regina Blandón defiende el lenguaje inclusivo

En últimas fechas, Regina Blandón ha recibido ataques en redes sociales por apoyar a la comunidad LGBTQ+ y el uso del lenguaje inclusivo.

Frente a varios medios de comunicación, la actriz compartió que hasta la han censurado.

“Hemos llegado a un punto donde no podemos estar en medias tintas, no podemos estar de un lado a otro; seguir trabajando hacia ese lugar, porque puedes interpretar un personaje que vaya en contra, pero estar seguros de que se está haciendo una crítica a eso. Ahí vamos, estamos aprendiendo, me parece importante estar en un camino que nos mantenga a todes iguales”, dijo Blandón, quien saltó a la fama por su personaje de Bibi en “La Familia P.luche”.

Agradeció a todos los que sí la apoyan, pues así puede llevar su mensaje a una audiencia más grande.