Niurka Marcos arremete contra Ninel Conde: “Está tapizada en bótox”

Niurka Marcos señaló que Ninel Conde tiene un “problema” con el bótox y no es capaz de reconocer que ya se ha excedido con su empleo en los últimos años.

“Ella se cree que ella no se ha puesto bótox, y se cree que no se ha puesto tetas, y se cree que no se ha puesto cul*. Ni se cree que se ha puesto chamorro, ni se cree que se puso quijada, ni se puede que se puso pómulos. Ella se le olvidó que está tapizada en bótox”, dijo.

Finalmente, expresó que las únicas partes de su cuerpo a las que no ha sometido a tratamientos estéticos son “el frenillo y el clítoris”.

Luego de las fuertes declaraciones de Niurka Marcos en contra de Ninel Conde, Gustavo Adolfo Infante le recordó a la cubana que la cantante tiene una basta carrera actoral y musical, a diferencia de ella, quien solo vive de decir “majaderías”.