¿Nicki Nicole también le fue infiel a Peso Pluma? Esto se sabe

Nicki Nicole y Peso Pluma están envueltos en una polémica luego de que el artista mexicano fuera captado con la bella influencer Sonia Sahar en un casino de Las Vegas, Nevada.

El video en donde se ve a ambos caminando en dicho lugar se hizo viral en redes sociales y rápido surgieron rumores de una infidelidad por parte de Peso Pluma hacia su ahora exnovia Nicki Nicole.

Tras este escándalo, la cantante argentina publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que confirmaba la infidelidad de su famoso novio.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta”, escribió Nicki Nicole en sus historias de Instagram. “Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”, agregó Nicki Nicole en su mensaje.

“Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, añadió la joven artista sobre el apoyo que ha recibido de sus fans.