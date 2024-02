¿Quién es la “nueva pareja” de Peso Pluma?

REDACCIÓN. Hace un día, surgió la noticia de que Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron su mediática relación sentimental. Y todo comenzó cuando fanáticos divulgaron fotografías en las redes sociales en las que se miraba al artista mexicano tomado de la mano de una desconocida mujer.

De inmediato, sus seguidores se percataron del asunto y le tomaron fotos al artista cuando caminaba dentro del Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, pero acompañado por una dama, mientras se tomaban de la mano.

En el video, los guardias privados del músico intentaron ahuyentar a los curiosos sin tener éxito. Las imágenes se filtraron rápidamente por las plataformas sociales, hasta el punto que Nicki Nicole se diese cuenta de esta forma solo unos minutos después.

Rápidamente, Nicole borró todo registro junto a Peso Pluma de sus páginas oficiales, y también abrió su corazón para expresar públicamente lo que sintió con la hiriente noticia. “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expresó la joven artista, dando por concluido así la relación.

¿Y quién es la joven con la que estaba Peso Pluma?

Su nombre es Sonia Sahar, una creadora de contenido para redes sociales, en donde comparte sus viajes y su lujosa vida. Ella se describe en su perfil como “investigadora privada”.

Después de compartirse su identidad, la joven, con más de 20 mil seguidores en Instagram, fue bombardeada por comentarios ofensivos de la fanaticada. Hasta el punto de Sonia Sahar tuvo que publicar una historia con el siguiente mensaje, el cual originalmente fue escrito en inglés, pero traducido expresa: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia”.

Después del mensaje, la “influencer” dio de baja su perfil de Instagram, el cual, hasta el momento, no ha vuelto a abrir.

Sonia compartía con sus seguidores parte de su vida. Viajes alrededor del mundo, entre los que se destacan ciudades como Nueva York y las paradisíacas playas de arena fina, como St. Barthelemy, en las Antillas, en el Mar Caribe; en Tulum, México, también en Jamaica, y en la elegante Beverly Hills, entre muchos otros sitios que visita a menudo.

Y ahora surge otra pregunta, ¿por qué Nicki Nicole no fue con Peso Pluma al Super Bowl?

El motivo por el cual la artista argentina Nicki Nicole no fue al Super Bowl 2024, se debe a su compromiso el pasado sábado 10 de febrero en el Picnic Festival Centroamérica 2024.

Además, entre los internautas, surgen teorías de que la intención de Peso Pluma siempre fue esta, ya que “era obvio” que lo descubrieran debido a su popularidad en México y los Estados Unidos de América, lo cual no es descabellado porque el Super Bowl es un evento mediático en el que los artistas y otros famosos asistentes no pasan desapercibidos.