Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma: “Me enteré de la misma forma que ustedes”

La cantante argentina Nicki Nicole compartió un mensaje en sus redes sociales luego de que su novio Peso Pluma, fuera captado con otra mujer en Las Vegas.

Peso Pluma y Nicki Nicole se encuentran en medio de la polémica luego de que en redes sociales comenzara a circular un video donde aparece el cantante de corridos tumbados tomado de la mano de una mujer que no era la rapera, en un hotel de Las Vegas, Nevada. Cabe recordar que el artista mexicano estaba en esta ciudad para disfrutar del Super Bowl, evento que se celebró el pasado domingo.

Ante este escándalo, Nicki Nicole decidió pronunciarse en una storie que publicó en Instagram. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo”, comenzó escribiendo la joven cantante.

“Yo de ahí me voy”. Luego se refirió al hecho que desencadenó este final abrupto: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”.

Nicki Nicole también eliminó todas las fotografías en las que aparecía junto a Peso Pluma.