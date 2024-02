Confunden a la cantante H.E.R. con North West, la hija de Kim y Kanye

Es cierto que North West ha participado en el nuevo disco del rapero y ha actuado en varias ocasiones en público, siempre en eventos relacionados de alguna manera con sus padres, pero en esta ocasión las circunstancias eran muy diferentes.

La Super Bowl es un evento que se retransmite en directo y siguen millones de personas, y parecía demasiada presión para una niña de 10 años.

Pero la cuestión es que no se trataba de North West, sino de la cantante de 26 años conocida como H.E.R. Para ser justos, de lejos, la confusión no resulta del todo descabellada a pesar de que una es una niña y la otra una mujer adulta.

Gabriella, como se llama realmente la artista, se puso un traje negro de vinilo con detalles en blanco y unas botas de plataforma que bien podrían haber salido del armario de North West, y apostó además por uno de los peinados favoritos: un semi recogido con dos moños y el resto de la melena lisa.

Incluso sus gafas de sol se parecían mucho a modelos que la hija de Kim Kardashian ha lucido en el pasado.