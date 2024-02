Justin Bieber rechazó la oferta de Usher para actuar en el Super Bowl

Es tradición que los artistas que amenizan el descanso de la Super Bowl inviten a uno o varios de sus amigos para que participen como secundarios en el espectáculo, y Usher no fue una excepción.

El cantante contó con el apoyo de Alicia Keys, Lil Jon, Ludacris, Jermaine Dupri, Will.I.Am y H.E.R, que fueron apareciendo por sorpresa sobre el escenario, pero hubo una ausencia notable: la de Justin Bieber.

Usher fue el descubridor y padrino del ídolo juvenil, y se esperaba que Justin Bieber le acompañara para interpretar su colaboración en la canción ‘Somebody To Love’, pero no fue así. ¿Por qué? Los rumores apuntan a una mala relación entre los dos artistas, que desde el entorno de Justin se han apresurado a asegurar que no son ciertos.

Al parecer, el cantante canadiense recibió una invitación formal por parte de su mentor, aunque la rechazó porque lleva tiempo sin actuar en directo y no le apetecía participar en un evento que se retransmite en directo y siguen millones de personas.