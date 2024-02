La supuesta amante de Peso Pluma responde así a las críticas

En medio del escándalo, por la presunta infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole, y de que se diera a conocer la identidad de la mujer con la que fue visto de la mano en Las Vegas: Sonia Sahar, la tercera en discordia decidió romper el silencio, para salir a dar la cara y dar su versión sobre los hechos de la que tanto la han señalado.

El pasado martes 13 de febrero se filtró en redes sociales un video en el que se observa a “La doble P” caminando al lado de una mujer, a la que está tomando de la mano. Pronto fue revelada la identidad de dicha dama, y se trata de la influencer y modelo Sahar Sonia.

Luego de que la noticia se hiciera viral en redes sociales, Nicki Nicole, confirmó la traición de su novio con el siguiente mensaje, el cual publicó en su cuenta de Instagram: “Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

La bella cantante argentina también eliminó todas sus fotografías junto a Peso Pluma.

¿Qué dijo Sahar Sonia sobre el escándalo con Peso Pluma?

Fue por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde Sahar Sonia decidió romper el silencio y mandar un contundente mensaje.

Sin embargo, antes de hacer su declaración y con el fin de detener los comentarios en su contra, solo dejó un misterioso mensaje en sus historias, mismo en el que escribió: “Don´t believe everything you hear in the media. There’s always two sides to a story” (“No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de una historia”) y borró su perfil por unas horas, sin dar más detalle al respecto.