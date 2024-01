Museo de los Beatles en Liverpool expondrá el hogar de George Harrison

LONDRES. La puerta trasera del domicilio donde el músico británico George Harrison vivió durante su infancia se expondrá en el Museo de los Beatles de Liverpool, Inglaterra.

La puerta formaba parte de la casa de la familia del guitarrista en Upton Green, en la localidad de Speke, donde está el museo dedicado al famoso cuarteto británico. Harrison se mudó a esa vivienda cuando solo tenía seis años, en 1950, y la familia residió allí hasta 1962.

VEA AQUÍ: Chris Evans advierte sobre la desinformación electoral en EUA

El dueño del museo, Roag Best, hermano del batería que tocó con los Beatles al comienzo de su andadura musical, Pete Best, señaló a medios locales que “Upton Green tuvo a los Quarry Men y también a John (Lennon), Paul (McCartney) y George (Harrison) tocando juntos en la casa”.

“George siguió viviendo allí al comienzo de la Beatlemanía”, apuntó Best, que reveló cómo la vivienda se alquila ahora través de la plataforma online Airbnb.

“Cuando compró la casa, los anteriores propietarios le preguntaron si le interesaba la puerta trasera original”, señaló Best, que apuntó que pasó un tiempo considerable renovando la puerta y que, una vez restaurada, “ya no se iba a volver a poner en la casa porque tiene 73 años, si no más”.

“Nos preguntó si nos gustaría exhibirla”, recordó Best, que indica que a través de esa puerta de aspecto “normal” han pasado Lennon, McCartney y Harrison.

Los visitantes del museo podrán abrirla y ver fotos de Harrison de cuando creció en ese hogar. “Creo que a los ‘fans’ les va a gustar el hecho de poder abrir la puerta y ver un ‘collage’ de fotos detrás que les transportarán a cuando George vivía en la casa”, dijo Best.