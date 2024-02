Paquita la del Barrio envía mensaje a Belinda: ‘No puedes obligarlo a quererte’

Belinda está experimentando un regreso triunfal a la música después de más de 10 años de no estrenar una sola canción. Aunque la cantante se mantuvo activa en los escenarios, su show consistía en cantar los éxitos que la encumbraron como la ‘Princesa del Pop’ en México. Hoy arrasa con su tema inédito ‘Cactus’ al estilo ‘Beli Belika’.

No es secreto que la canción está dedicada a Christian Nodal, uno de los cantantes de regional mexicano más exitosos del momento y exnovio de Beli, con quien planeaba casarse a lo grande. Sin embargo, el romance terminó de forma abrupta entre intensas declaraciones del sonorense a la rubia cantante. Por primera vez Belinda rompe el silencio que mantuvo por más de dos años y cuenta su versión de los hechos a través de este corrido bélico.

Como es el tema de moda, y la canción es de despecho, integrantes de la prensa no dudaron en cuestionar a Paquita la del Barrio, cantante de corazones rotos por excelencia, sobre su opinión del nuevo tema de Beli.

“No tiene caso derramar una lágrima por nadie. Todo eso me ha tocado y no me quedó nada. Yo ya no voy a llorar por nadie y ella tan joven, no debería. No se le puede obligar a un hombre a quererla a una”.

La legendaria cantante mexicana se mantuvo firme ante su opinión respecto al tema ‘Cactus’ de Belinda, apelando a la juventud de la intérprete, que ‘aún tiene mucha vida por delante’.