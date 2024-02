“Hasta que me olvides”: Así se despidió Luis Miguel de Tegucigalpa

Con una sonrisa permanente en su rostro, vestido de traje negro y elegancia, bailando con total destreza sobre el escenario, y anclado en las letras de canciones que se han convertido en tributos al amor y el despecho, Luis Miguel hizo historia en su regreso a Honduras.

En un concierto vivido “Solamente una vez”, que se perfila a no tener competencia este 2024, el “Sol” de México logró un lleno absoluto la noche de este viernes 2 de febrero cuando el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa rindió tributo al ícono mexicano de la balada romántica, el bolero y el mariachi.

Eran las 9:12 PM cuando “No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas” despertó la euforia y la emotividad de los miles de fanáticos que se dieron cita para ver y escuchar a “Luismi” en vivo sobre el escenario, donde evidenció que los éxitos que le dieron la fama hace más de tres décadas siguen trascendiendo el paso del tiempo.

“Amor, amor, amor”, “Suave”, “Culpable o no” y “Te necesito” abrieron paso a la primera parte de la velada, que se vio decorada entre las luces neón que se desprendían de las muñecas del público y a su vez iluminaban la atmósfera desde las diferentes localidades del abarrotado estadio capitalino.

Muy bien acompañado de una orquesta de lujo, un cuadro de coristas profesionales y un equipo técnico que cuidó cada detalle del espectáculo, el “Sol de México” interpretó un repertorio de clásicos que continuó con “Hasta que me olvides”, “Un minuto sin ti” y “Somos novios”, elevando el romanticismo hasta su punto más alto.