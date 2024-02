Sylvester Stallone se despide con emotivo mensaje de Carl Weathers

El coprotagonista de “Rocoso",Sylvester Stallone, también envió un emotivo mensaje de despedida:

“Hoy es un día increíblemente triste para mí. No puedo empezar a contarles lo destrozado que estoy. Me estoy aguantando las lágrimas, porque Carl WeathersFue una parte integral de mi vida y de mi éxito, de todo. Le doy gran crédito y alabanzas porque cuando lo ví por primera vez entrar a una habitación, vi la grandeza, pero no me di cuenta de que tan grande iba a ser”.

“Jamás habría podido lograr lo que hicimos en Rocky sin él. Era absolutamente brillante: sus habilidades atléticas, pero más importante, su corazón y su alma. Es una pérdida horrible. Me puse aquí frente a esta pintura porque probablemente fue el último momento en el que estuvimos juntos en el ring. Nunca lo olvidaré. Él era magia y yo fui muy afortunado de poder estar en su vida. ¡Así que,Apolo¡Sigue golpeando!”

Además: ¿Dónde y a qué hora ver los premios Grammy 2024 en vivo?