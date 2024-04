¡Marathón y Motagua mandan al repechaje al Olimpia!

Real Sociedad vs Real España(2-1) Finalizado

Olimpia vs Victoria (2-0) Finalizado

Génesis vs UPN (1-0) Finalizado

Vida vs Motagua (1-2) Finalizado

Marathón vs Olancho FC (2-1) Finalizado

En el tema del descenso, Vida y UPNFM jugarán dos partidos de ida y vuelta en esa lucha por no descender ya que perdieron ante Motagua y Génesis respectivamente.

Por su parte Motagua se impuso 2-1 al Vida y finalizó en el segundo lugar. En el caso del Olimpia derrotó 2-0 al Victoria, pero no le ajustó y jugará repechaje ante Real España.

Olimpia vs Real España y Olancho FC vs Génesis, los cruces de repechaje.

-------------------

Marathón se queda con el liderato de las vueltas y junto al Motagua van directo a semifinales.

----------------------------------

Vida y UPN jugarán dos partidos para definir el descendido.

---------------------------

FINALIZÓ: Marathón vence 2-1 al Olancho FC y los verdes son los líderes de las vueltas regulares. El verde está en semifinales.

----------------------------------------------

FINALIZÓ: Motagua vence 2-1 al Vida en La Ceiba.

------------------------------------------

FINALIZÓ: Génesis ha vencido 1-0 a la UPN.

FINALIZÓ: Olimpia vence 2-0 al Victoria con goles de Jerry Bengtson.

-----------------------------------

EN ESTOS MOMENTOS: UPN y Vida jugarían partidos por el desempate en la lucha por no descender.

-----------------------------------

Minuto 82 ¡Goooooooooooooool del Génesis! Roberto Moreira anota el 1-0 ante UPN.

--------------------------------------------------------

En estos momentos: Olimpia vs Real España y Olancho vs Génesis, los cruces de repechajes.

---------------------------------------------------

Actualizado: Marathón y Motagua están clasificando directo a semifinales. Vida descendiendo.

---------------------------------------

Minuto 72 ¡Gooooooooooooool del Motagua! Rubilio Castillo anota el 2-1 ante Vida. Rubilio pide perdón por anotarle a los cocoteros.

-------------------------------------------

ACTUALIZADO: Marathón y Olimpia a semifinales de forma directa. Motagua vs Real España y Olancho vs Génesis los cruces de repechaje. UPN y Vida jugarían un partido extra por no descender.

----------------------------

Minuto 47 ¡Goooooooooooooooool del Vida! Marcelo Canales por la vía penal anota el 1-1 ante Motagua.

---------------------------

Minuto 46 ¡´Penal a favor del Vida!

------------------------

Inicia el segundo tiempo de todos los partidos.

-------------------------------------------------------------

Marathón y Motagua están clasificando a semifinales. Olimpia vs Real España y Olancho vs Génesis, los cruces de repechaje. Mientras que el Vida está descendiendo.

------------------------

MEDIO TIEMPO: Marathón vence 2-1 al Olancho FC y los verdes se están quedando con el liderato de las vueltas.

--------------------------------

MEDIO TIEMPO: Olimpia vence 2-0 al Victoria con doblete de Bengtson.

-----------------------------------

Medio tiempo: Vida cae 0-1 ante Motagua y está descendiendo con el empate 0-0 entre Génesis y UPN.

-----------------------------------

Minuto 47 ¡Goooooooooool del Real España! Bryan Félix anota el 1-2 ante Real España.

----------------------------------------

Minuto 43 ¡Goooooooooooooool del Olimpia! Jerry Bengtson anota de cabeza el 2-0 ante Victoria.

-------------------------------------------

El DESCENSO: En estos momentos Vida cae 1-0 ante Motagua y tras el empate 0-0 entre Génesis y UPN, los cocoteros están desciendo.

---------------------------------------------------

Minuto 33 ¡Gooooooooool de la Real Sociedad! Kelvin Matute anota el 2-0 ante Real España.

----------------------

ACTUALIZADO: Marathón se está quedando con el liderato y clasificando a semifinales. Además. Motagua es segundo y también en semifinales. Al Olimpia lo están mandando al repechaje-

-------------------

Minuto 25 ¡Gooooooooooooooooooooool del Marathón! Clayvin Zúniga anota el 2-1 ante Olancho FC.

-----------------------------------

Minuto 23 ¡Goooooooooooooooooooool del Motagua! Auzmendi anota el 1-0 ante Vida.

-------------------------------------------------------

EN ESTOS MOMENTOS: Olimpia está quedándose con el primer lugar tras su triunfo ante Victoria, más los empates del Marathón vs Olancho FC y Motagua ante Vida.

-------------------------------------------------------

Minuto 19 ¡Gooooooooooooooooooooooool del Olimpia! Bengtson anota el 1-0 ante Victoria.

----------------------------------------------

En La Ceiba el Vida y Motagua empatan sin goles.

--------------------------------------

Min.9 ¡GOOOOOOOOLLLLLLLLLL DE LA REAL SOCIEDAD!

Kevin Güity abre el marcador en Tocoa (1-0) para los aceiteros contra el Real España.

-----------------------

Minuto 7 ¡Goooooooooooool del Olancho FC! Muma Fernández anota el 1-1 ante Marathón.

----------------

Minuto 2 ¡Gooooooooooooooooooool del Marathón! Alexy Vega anota por la vía penal el 1-0 ante Olancho FC.

---------------------------------------------

Minuto 1 Penal a favor del Marathón. Falta sobre Javier Arriaga dentro del área.

----------------

¡Comenzaron los partidos! Ya se juega la jornada 18 del Clausura 2024. Se define el descenso, liderato y cruces de repechaje.

--------------------------------------------------------------------

Todo listo para el inicio de las vueltas regulares.

-----------------------------------------

El 11 titular del Génesis: Gerson Argueta; 3. Yeer Gutiérrez, 5. Hilder Colón, 33. Gregory González, 14. Ángel Fiallos; 62. Ángel Alvarado, 37. Caleb Tilguath, 20. Franklin Yanez, 17. Moises Olivda, 11. Randy Diamond.

----------------------------------------

Así sale UPNFM ante Génesis : 25. Alex Güity; 16. Enrique Vásquez, 24. Ismael Santos, 4. Lesvin Medina, 22. Robel Bernárdez; 8. Oliver Morazán, 20. Jack Baptiste, 14. Cristian Gutiérrez, 11. Jefryn Macías; 9. Jairo Róchez, 27. César Guillén.

----------------------------------

Buenas noticias para Vida. El Génesis manda un equipo alternativo para el duelo ante UPNFM.

-----------------------------------

El 11 titular del Vida: 30. Amílcar Bengoché; 19. Clever Portillo, 35. Dayron Suazo, 5. Aarón Zúniga, 18. Edson Palacios; 6. Roger Sander, 27. Lauro Chimilio, 10. Marcelo Canales, 13. Christian Manaiza; 32. Marvin Bernárdez y 62. Jordin Ruiz.

---------------------------

Así sale Motagua ante Vida: Jonathan Rougier; 12. Marcelo Santos, 27. Cristopher Meléndez, 4. Luis Vega, 17. Wesly Decas; 33. Héctor Castellanos, 14. Carlos Argueta, 8. Colocho Martínez, 7. Jorge Serrano; 9. Rubilio Castillo y 11. Agustín Auzmendi.

----------------