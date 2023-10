Nicki Nicole pide perdón a Peso Pluma tras compararlo con un perro

Luego de las duras críticas que ha recibido en todas las redes sociales por sus desafortunadas declaraciones sobre su relación con Peso Pluma, la argentina Nicki Nicole decidió romper el silencio y aclarar la polémica situación.

Fue entonces que a través de su cuenta oficial de “X” que la argentina dedicó unas palabras en la que pide no saquen sus declaraciones de contexto, además dejó claro que se puso muy nerviosa en su entrevista pero sobre todo asegura que sí quiere a Peso Pluma.

“Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo”, escribió Nicki Nicole en su cuenta de “X”.

Ante este posteo, usuarios de “X” aseguran que ellos no sacaron nada de contexto, pues no es la primera vez que permite que comunicadores de su país se burlen de Peso Pluma, por esta razón es que piden al cantante mexicano que salga de esa relación pues es un gran partido para que no lo traten bien.