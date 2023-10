Lolita Cortés habla de su retiro: “Mi cuerpo ya no aguanta”

Lolita Cortés ya ha pensado que pronto llegará el fin de su etapa arriba de los escenarios.

Ahora su energía está en poner una escuela para enseñar a las nuevas generaciones los conocimientos adquiridos a lo largo de más de 40 años de trayectoria.

“Cada vez la tengo más presente. Con toda la conciencia y el amor la estoy pensando. No sé si será dentro de cuatro o cinco años. No sé cuándo, pero pronto llegará. Estoy exhausta. Mi cuerpo dice varias veces ‘para’. Pero la docencia me llamó siempre la atención. Poder hacer eso, tener mi escuela, me llena de alegría”, dijo Lolita a TV Notas.

Asimismo habló sobre su idea de poner una escuela: “Es que el cuerpo, tarde o temprano, me va a decir ‘hasta aquí’. Entonces ya no podré seguir haciendo las mismas cosas de antes. Ni saltar en los escenarios ni nada de eso. Le pido a Dios que me de la consciencia de decir ‘basta’. Por eso quiero enfocarme en la escuela. Para seguir y mostrar todo lo que tengo a las nuevas generaciones”.

Lolita Cortés es considerada la reina del teatro musical en México, asimismo es reconocida por su participación como jueza en los reality show La Academia y Las Estrellas Bailan en Hoy.