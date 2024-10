Julián Gil teme que Marjorie de Sousa no le diga a su hijo que él es su padre

Por su parte, Marjorie ha tratado de no tocar el tema. Sin embargo, hace poco se le cuestionó del asunto en una entrevista para ‘La mesa caliente’. En respuesta, la actriz simplemente se limitó a decir que se debe dar “tiempo al tiempo”.

Desde hace varios años, Julián Gil no ha podido ver al hijo que concibió con Marjorie de Sousa . Tras su separación en 2017, las celebridades han luchado por la custodia del menor. Aunque en su momento llegaron a un acuerdo, en 2020 volvió a comenzar el pleito.

En una reciente entrevista para ‘El gordo y la flaca’, Julián Gil lamentaba tener que comunicarse con su pequeño a través de los medios. También señaló que lo dicho por Marjorie era algo “ambiguo”, pues no deja en claro cuanto tiempo tardará la reunión entre padre e hijo.

Asimismo, manifestó que le da gusto que la nueva pareja de su ex quiera a su hijo. No obstante, teme que, debido a eso, Marjorie no le haya dicho al menor quién es su verdadero padre.

Durante la conversación, sostuvo que ha cumplido con los pagos de manutención y aprovechó para mandar un mensaje para Marjorie.

“Yo quiero iniciar una historia con él desde cero. También lo digo públicamente. Olvidemos el pasado. Al final, tenemos un hijo en común”, indicó.