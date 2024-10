Laura Zapata conmemora 22 años desde la liberación de su secuestro

La actriz Laura Zapata celebró 22 años de haber recobrado su libertad tras un secuestro que marcó su vida. En septiembre de 2002, Laura y su hermana Ernestina Sodi fueron víctimas de una banda criminal conocida como Los Tiras, mientras salían de una obra de teatro en la Ciudad de México.

Los secuestradores exigieron un rescate de cinco millones de dólares. “El secuestro fue como un rayo que me cayó encima y me partió en millones y millones de pedazos que me costó seis años, recoger cada uno de los pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar a la vida”, compartió Laura en una emotiva entrevista con Yordi Rosado.