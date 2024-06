Irina Baeva responde a Niurka Marcos tras críticas por “Aventurera”

Tras una serie de críticas contra Irina Baeva tras su gran debut en Aventurera, la actriz finalmente rompió el silencio y respondió a quienes han emitido su opinión sobre su interpretación en la puesta en escena, especialmente a Niurka Marcos, quien no se guardó nada y se fue contra la rusa y su exmarido Juan Osorio.

El jueves pasado se estrenó la nueva Aventurera, ahora producida por Juan Osorio y protagonizada por Irina Baeva, sin embargo, el espectáculo ha sido duramente criticado por espectadores y en redes sociales, donde se filtraron algunas escenas del show, por no cumplir con las expectativas, especialmente acusaron a la actriz rusa de no saber bailar y al director por no agregar los elementos necesarios para una obra de esta magnitud.