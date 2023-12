Emilio Osorio revela la verdadera razón por la que terminó con Karol Sevilla

Desde hace varias semanas Emilio Osorio confirmó su separación de Karol Sevilla, tras varios años de noviazgo, desde entonces mucho se ha hablado respecto a las razones que los llevó a su separación, sin embargo finalmente el ex integrante de La Casa de los Famosos México rompió el silenció y dio detalles de su ruptura.

Antes de emprender su viaje a Italia, Emilio Osorio tuvo un encuentro con la prensa en donde aclaró todo respecto a su ruptura con Karol Sevilla, su relación con Leslie Garrado y además reveló si es que podría ser amigo de Mario Bautista ahora que se rumora tiene una relación con su ex.

Puede leer: Lisa de Blackpink lanza cover navideño de Britney Spears

Durante su encuentro con la prensa, Emilio Osorio fue cuestionado sobre todo lo que ha dicho respecto a su ruptura con Karol Sevilla, por lo que el también actor decidió romper el silencio y aclarar qué fue lo que sucedió entre ellos.

“De mi lado no me toca decir nada más que yo disfruté cada etapa, mientras yo estaba dentro de La Casa (de los famosos México) yo disfruté mi relación y la presumí, cuando salí me di cuenta de cómo estaban las cosas y tomé partido sobre lo que estaba pasando y uno tiene que estar en la vida con quien se sienta cómodo ya no me sentía yo cómodo y ella tampoco, entonces, se termina, terminó bien desde mi punto de vista”, explicó Osorio.