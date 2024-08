Adrián Marcelo quiere abandonar ‘La Casa de los Famosos México’: “Me siento asqueado”

Tras estos eventos desafortunados, ‘la Jefa’ tomó la decisión de nominar a todos los habitantes por haber incurrido en complot. Eso no es todo, Adrián Marcelo perdió su inmunidad y también su estancia en la suite junto a Luis ‘Potro’ Caballero.

Estas sanciones habrían afectado en sobremanera al influencer, tanto que consideraría su salida del reality.

En una plática con ‘Mayito’ y Sian Chiong, Adrián manifestó la ansiedad que está viviendo y sus deseos de abandonar ‘La Casa de los Famosos México’.

“Tengo los niveles de ansiedad. No solo quisiera irme de ‘La casa’, güey, me quisiera ir del medio, me asquean ciertas cosas”, dijo Adrián.

Las palabras de Adrián Marcelo no pasaron desapercibidas en redes sociales. Por esta razón, cibernautas apoyaron los deseos del regiomontano de salir del reality, ya que ha generado muchas controversias en tan solo tres semanas de competencia.