Enrique Guzmán reacciona a la reconciliación de Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Tras las declaraciones de Alejandra, Enrique Guzmán, de 81 años, fue abordado por los medios en un evento público. Al ser cuestionado sobre la reconciliación de su hija con su nieta, Enrique Guzmán evitó, en un principio, responder de manera directa. Sin embargo, poco después comentó: “Sería fácil (reconciliarse con Frida Sofía), pero no he hablado con ella para nada”, diciendo que él no ha podido establecer contacto con su nieta. La negativa de Enrique a reconciliarse con su nieta ha sido un tema delicado en la familia.

Hasta el momento Frida Sofía no se ha pronunciado sobre lo que ha sentido de restablecer su relación con su famosa mamá.