Marco Antonio Regil se declara sapiosexual

El pasado 23 de abril, el locutor y presentador mexicano, Marco Antonio Regil, le concedió una entrevista a Pati Chapoy en su canal “Nada es lo que parece”, durante la conversación se adentraron en aspectos muy personales de su vida, como lo fue la muerte de su mamá y la vida que lleva detrás de cámaras, situación que dejó a muchos seguidores intrigados al declararse sapiosexual.

En la entrevista, el conductor mexicano fue abordado respecto al tiempo que tiene soltero, por lo que reveló que cuando su mamá estaba con vida se dedicó a cuidarla casi de tiempo completo por lo que no tenía tiempo de tener pareja, en otro punto añadió que es una persona sapiosexual, y esa es la principal razón por la que no sale con nadie de manera oficial.

Puede leer: Yailin La Más Viral le quita el apellido de Anuel a su hija Cattleya

“Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente”, confesó Marco Antonio Regil.

Estudios arrojan que los casos de sapiosexualidad se dan mayoritariamente en mujeres, pues suelen necesitar más estímulos que el físico, en este caso, algo que trascienda al encanto mental como su forma de pensar, de ver el mundo y las metas que tenga en la vida.