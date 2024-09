Mandy Moore ha dado a luz a una niña.

La actriz de 40 años ha anunciado en las redes sociales el nacimiento de su tercera hija con su marido Taylor Goldsmith.

Junto a una foto acunando a su niña, escribió: “¡Lou está aquí! Louise Everett Goldsmith llegó feliz, sana, rápida y justo a tiempo para la temporada de Virgo. Es la niña de nuestros sueños. Sus hermanos mayores ya están tan obsesionados con ella como nosotros. Estamos infinitamente agradecidos con nuestra familia de cinco y disfrutamos de cada momento de esta época tan especial”.

LEA: Danna sorprende: Destapa romance con el futbolista Neymar

Mandy anunció su embarazo en mayo. La actriz -que también tiene a Gus, de tres años, y a Ozzie, de 22 meses, con Taylor- reveló la noticia a través de su cuenta de Instagram, compartiendo una foto de sus dos hijos con camisetas blancas en las que se podía leer “Grande” y “En medio”.

La estrella -que está casada con Taylor desde 2018- escribió en la publicación: “A veces la vida imita al arte. El tercero de nuestros Big Three muy pronto. No puedo esperar a que estos chicos tengan una hermanita”. La publicación de Mandy en las redes sociales era una referencia a su historia en ‘This Is Us’, ya que su personaje en pantalla también era madre de dos niños y una niña.