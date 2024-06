Maluma y Blessd lanzan álbum conjunto para quebrar historia del género urbano en Colombia

Los cantantes Maluma y Blessd lanzaron este jueves en Medellín ‘1 Of 1’ (One of One), un álbum conjunto que promete ser “histórico” para el género urbano al ser la primera producción completa a dúo entre dos artistas colombianos.

En el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco y ante una multitud, los artistas fueron desvelando uno a uno los seis temas que componen el álbum, que retrata las vivencias de los barrios colombianos y que concentran, además, la esencia de sus dos creadores.

“Apenas el reguetón colombiano está empezando; lo mejor está por venir”, advirtió Maluma antes de revelarle al mundo la producción musical, que -según contó a EFE- fue idea suya.

“Creo que soñé con eso”, dijo y agregó que aprovechó que tiene “una amistad muy bonita ya de años” con Blessd, al que llamó para proponerle el disco.

Por su parte, Blessd aprovechó esta noche especial para evocar lo que representó para su carrera, el remix ‘Imposible’, la colaboración que realizaron en 2021 los dos reguetoneros, con la que pudo posicionarse en la industria.

“Él fue el primero que creyó, el que abrió la apuesta”, dijo el intérprete de ‘Las Morras’ y ‘Medallo’, para exaltar que empujón que dio Maluma.

Tras un conteo regresivo y con el tema ‘1 Of 1’, que le dio nombre al álbum, empezó la ‘listening section’ en un ambiente de absoluta complicidad entre los cantantes, a los que la emoción los dominó por momentos mientras estaban sentados en unos sillones dando detalles, disfrutando la música y compartiendo una copa.

Para Maluma, tener la colaboración del famoso joyero Jacob & Co, al grabar un verso que representa “cosas muy icónicas”, le entregó un toque de distinción, pues “nunca se le había grabado la voz en una canción”.

“Lo llamé y me dijo que sí (...) es como llevar la cultura y el país a otro hijuep**a nivel”, expresó el dueño de éxitos como ‘Hawái’, ‘Felices los Cuatro’ y ‘Sobrio’.