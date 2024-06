Naomi Campbell confirma que sus hijos nacieron por gestación subrogada

Y rápidamente ha cambiado de tema para presentarse como una madre devota y un poco atribulada. “Sí. Y espero que mis hijos vivan en un mundo mejor. Esa es, al 110 por ciento, mi prioridad. Mis bebés lo son todo para mí. Me hace temer el futuro”, ha expresado.

Fiel a su carácter reservado, la modelo británica se ha limitado a responder afirmativamente al ser preguntada si había recurrido a un vientre de alquiler, en su última entrevista al diario The Times .

Aunque se trataba de un secreto a voces, ya corroborado por fuentes de su entorno, hasta ahora la estrella de las pasarelas no se había pronunciado con tanto detalle sobre su nueva vida como madre de dos hijos: una niña y un niño, de los que aún no se conocen sus nombres.

La maniquí, de 54 años, no tiene pareja y cría en solitario a sus niños, lo que le ha llevado a criticar veladamente a aquellos jóvenes que renuncian a la paternidad con base en motivos económicos. “He escuchado que muchas chicas dicen que es demasiado caro tener niños y que quizá por eso no los tienen”, ha contado Campbell en su conversación con el diario. “Y yo les he dicho: ‘Van a cambiar de opinión. Querrán ser madres’”, ha afirmado.

Consciente de que sus palabras podrían traer cola viniendo de una de las modelos mejor pagadas del planeta, la estrella de las pasarelas ha hecho alusión a sus humildes orígenes y a los sacrificios que hizo su propia madre para traerla al mundo. “Entiendo que es duro económicamente. Pero mi madre no tenía nada e hizo que funcionara. Merece la pena. Es maravilloso”, ha añadido en su charla.

ADEMÁS: Carín León: “Hay un mundo entero por conquistar” para la música mexicana

Naomi Campbell también ha abordado la importancia de cuidar la salud mental, un terreno en el que, esta vez sí, la estrella alaba a las nuevas generaciones por haber erradicado el estigma asociado a la necesidad de buscar ayuda profesional.

Tampoco ha dudado en rememorar su ya superada adicción al alcohol y a la cocaína, de la que se libró gracias precisamente a la terapia psicológica y a la estricta programación de la clínica de rehabilitación en la que ingresó en el año 1999