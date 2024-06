Astor Torres, el artista musical que expande el legado de su padre

San Pedro Sula, Honduras.

REDACCIÓN. El artista musical de origen guatemalteco, Astor Torres, nació en Guatemala un 5 de noviembre. Su madre es Robin Nichols, nacida en Alaska, Estados Unidos, su padre es el reconocido cantautor nominado al Latin Grammy, Álvaro Torres, nacido en Usulután, El Salvador. Recientemente publicó su nuevo álbum, el cual se llama “Obras de mi padre”, un tributo musical a la trayectoria artística de su progenitor, quien con esmero y pasión en cada composición inundó de amor los corazones de millones de personas alrededor del mundo. En una exclusiva entrevista para Diario La Prensa, Astor Torres detalló cómo ha sido la influencia de su padre en su carrera profesional, la evolución de su estilo musical, desafíos que ha enfrentado, consejo para los jóvenes y niños que sueñan con ser músicos, incluso habló sobre la impresión que le dejó el concierto que realizó con Álvaro Torres en Las Vegas, Santa Bárbara, hace solo unas semanas.

Entrevista 1. ¿Cómo ha influido su padre, Alvaro Torres, en su vida personal y en su carrera musical? Ha sido un gran maestro en todo. Me ha dado varios trucos en mi carrera. En la vida personal, ha sido un gran padre. 2. ¿Cómo ha evolucionado su música a lo largo de los años? Ha evolucionado a paso de tortuga, pero como dicen por ahí: “lento y seguro”. Estoy muy feliz de decir que hasta la fecha he podido hacer lo que amo, siguiendo los pasos de mi abuelo que fue mariachi en El Salvador por 60 años, y obviamente de mi padre que es un cantautor salvadoreño, los cuales han podido hacer siempre la música que han querido, y yo me siento muy afortunado de seguir esos pasos también, de hacer lo que a mí me nace y me llena que es la música romántica. 3. ¿Qué ha sido lo más desafiante en su carrera musical? Me atrevería a decir que venir de un país centroamericano y salir al mundo donde te encuentras con cosas y gente que creen que los países de esta región no hay talento. Cuando uno sale a la realidad hay que estar mencionando que hay muchos artistas que han destacado. 4. En referencia a su más reciente álbum, ¿cómo fue el proceso artístico del mismo y qué lo inspiró a grabarlo? Creo que lo más importante es destacar que es mi legado y por ende yo tengo que revivir dichos éxitos, esa es mi meta, llevar esa música a un público más joven y tratar de volver a enamorarlos, y quizás, por qué no, robar un poquito de esas frases bonitas y conquistar a esas chicas bonitas para expresarle el amor... Esta es la oportunidad más grande que la vida me está dando de poder revivir o darle una nueva vida a estas canciones que son muy significativas para mí. El reto de grabarlas han sido todas las canciones. Fueron cinco años de tratar de hacer este disco porque cada vez que yo me presentaba a hacer mis canciones, la gente me decía que cantara alguna de mi papá; para mí es un honor. Pero yo quería hacer algo que no solo fuera Álvaro Torres, sino que fuese algo que tuviera la influencia de Ástor Torres. Hace poco encontré un arreglista cubano, le mencioné la idea y le dije: mira, quiero hacer una versión unplugged (acústico), donde hay cajón, guitarra, algo donde yo estoy presente frente a la mujer cantándole al oído y los músicos están alrededor mío. Me encantó la idea, por lo cual hicimos el trabajo rápido, llegando al punto de inspirarme. Cuando se lo presenté a mi padre, él se emocionó porque no hice más de lo mismo, pero tampoco dañé las canciones porque son éxitos. Hasta hoy he tenido un recibimiento muy excepcional, estoy muy contento, sobre todo porque les he entregado mi corazón.

5. Aparte del amor, ¿qué otros sentimientos destacan en este nuevo álbum? Este disco aparte que es un homenaje a mi padre, que cumple 70 años, hay unas canciones que viví a flor de piel, ya sea porque mi padre estaba en plena composición porque le habían roto el corazón, o quizás yo estaba en ese proceso. Hay una canción ahí que se llama “Si estuvieras conmigo”. Yo me había ido a visitar a mi padre a Los Ángeles, era temporada de frío. Yo extrañaba tanto a mi mamá, y mi papá se había ido de gira. Había una ventana rota donde entraba el frío; la canción dice “solo, qué solo estoy, aun con tanta gente a mi alrededor...”, yo no me podía quedar dormido sin escuchar esa canción porque era lo único que me apaciguaba el dolor que yo tenía por extrañar a mi madre. En mi caso, lo viví tanto, que al grabar esa canción fue una de las canciones más especiales, y todas las que están incluidas tienen algo de especial que escogí para esta primera versión. Y si a la gente le gusta y veo que hay un éxito, creo que hay material para hacer una segunda y tercera versión. 6. ¿Qué otros proyectos está llevando a cabo actualmente? Ahorita solo estoy con la promoción del disco y también estoy de gira. Hace poco tocamos en Puerto Rico, Honduras, Chile y Perú; ahora vamos para Miami, luego a República Dominicana, Venezuela, Perú otra vez, Guatemala, también vuelvo a Chile, voy a los Grammy, por fortuna bien ocupado. 7. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes y niños que aspiran a convertirse en músicos destacados? Primero, aceptarse a sí mismos tal y como son. Luego, siempre ser sinceros consigo mismos. Después podrán ir detrás de un sueño y nunca parar. Sobre todo la disciplina, sin ella no se forja ningún sueño.