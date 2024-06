“Observados”, la nueva película de terror protagonizada por Dakota Fanning

New Line Cinema presenta una película de Ishana Night Shyamalan , “ Observados ”, una producción de Blinding Edge Pictures / Inimitable Pictures, que se estrena en cines a nivel mundial esta semana, y distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures.

“Observados” narra la historia de Mina (Dakota Fanning), una artista de 28 años que se queda atrapada dentro de un extenso bosque virgen del oeste de Irlanda. Cuando Mina encuentra refugio, sin saberlo, toma su lugar junto a tres desconocidos que, cada noche, son observados (vigilados) y acechados por criaturas misteriosas. Tú no puedes verlos, pero ellos lo ven todo.

Esta semana llega a los cines de Honduras, “Observados” , una cinta bajo la producción de M. Night Shyamalan y dirigida por Ishana Night Shyamalan y basada en la novela de A.M. Shine.

“ Observados trata de mi personaje, Mina , quien se adentra en este bosque inmersivo y conoce a otras tres personas con las que encuentra refugio... y, entonces, se da cuenta de que, por la noche, son observados por criaturas que no pueden ver por razones que no pueden explicar. Es una especie de viaje de autodescubrimiento para Mina a través de esta circunstancia aterradora ”, explica la actriz que alcanzó la fama en Hollywood cuando era una niña.

Dakota también quedó enamorada de las locaciones en Irlanda.

“La experiencia de rodaje en Irlanda fue maravillosa, es la segunda vez que filmo allí. Fue familiar volver. Me encanta Dublín y los bosques de Wicklow. Fueron perfectos para la historia. Todos los bosques en los que rodamos —incluso uno justo al final de la carretera— tenían un aspecto y un ambiente completamente diferentes y aportaron mucho a las escenas. Rodamos unos días en Galway, que también tiene un ambiente muy específico; fue maravilloso poder filmar en el lugar en el que realmente transcurre el libro. Irlanda es un lugar precioso. Me encantó”.

Por su parte, Ishana Night Shyamalan, directora del filme e hija de M. Night Shyamalan, explica que: “Cuando decidía cuál debería ser mi primer largometraje, busqué inspiración en muchas fuentes diversas; verdaderamente quería jugar con la combinación de elementos fantásticos y de suspenso. Me presentaron el libro de A.M. Shine y empecé a leerlo... en la página 70, me dije: “Tengo que hacer esta película”.

“Es un libro maravilloso, estructurado como una película, muy visual. Demanda que pienses en cómo se ven estos mundos y personajes. Me pareció una fuente de inspiración inagotable, ese es el sueño tanto de un guionista como de un director. A la hora de escribir el guión, debí recordar cómo me sentí la primera vez que leí el libro y cuáles eran esas imágenes. Y, literalmente, algunas escenas de la película son exactamente como las imaginé la primera vez que leí el libro”, opinó la cineasta.

“Observados” ya está disponible en todos los cines de Honduras.

