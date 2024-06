Lady Gaga responde así a los rumores de embarazo

Lady Gaga ha tenido que desmentir que esté embarazada, y puestos a hacerlo, qué mejor manera que utilizando la canción ‘Down Bad’ de Taylor Swift para añadirle un poco de humor al asunto.

No es la primera vez que la intérprete de ‘Born This Way’ se ve obligada a aclarar que no está esperando un bebé debido a unos cambios reales o imaginarios en su aspecto físico.

Lo mismo ocurrió tras su actuación en el intermedio de la Super Bowl, en febrero de 2017, después de que algunos se empeñaran en ver una barriga que no existía cuando la cantante se quedó en sujetador y pantalones cortos hacia el final de su número musical.

Esta vez los rumores se basan en unas fotos suyas que circulan por internet, tomadas durante la celebración de la boda de su hermana Natali Germanotta en Maine.

Lady Gaga ha subido un video a TikTok donde suena de fondo el sencillo de su compañera Taylor para mostrar el maquillaje que eligió para la ocasión, y de paso ha añadido: “No estoy embarazada, sólo estoy mal llorando, en el gimnasio”.