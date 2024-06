Irina Baeva revela que quiere tener hijos con Gabriel Soto

Uno de los anhelos de Irina Baeva es convertirse en mamá y espera hacerlo en un futuro no muy lejano al lado de Gabriel Soto, su pareja actual.

“Vengo una familia no muy grande. Soy una persona muy familiar. Tengo a mis dos sobrinos, que son mi amor y, por supuesto, me gustaría ser mamá y que el universo me lo conceda”, dijo la actriz de origen ruso. “Gabriel y yo hemos platicado ser padres y dijimos que sí. Uno más, chance dos, ya veremos. En el momento en que los dos tomemos esa decisión en conjunto y Dios me dé esa bendición yo seré muy feliz”.

A sus 31 años, Irina Baeva cuestionó los estigmas sociales en los que se les exigen a la mujeres convertirse en madres a cierta edad.

“Estamos en una etapa donde, como mujeres, podemos decidir si tener hijo o no, es como el tema del feminismo, no siempre vamos a estar a favor”, reflexionó.

“Hay tantas mujeres que tienen el sueño de ser mamá, pero no pueden y deben acudir a la ciencia. Si necesitan esa ayuda para cumplir ese sueño, pues bienvenida sea. La decisión de la maternidad es de cada quien y hay que respetar las decisiones”.