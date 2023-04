Lizzo será parte de la nueva temporada de Star Wars

REDACCIÓN. The Mandalorian trajo estrellas invitadas bastante inesperadas, pero definitivamente de alto perfil, en el episodio “Chapter 22: Guns for Hire”, presentando a Lizzo (cantante y rapera estadounidense) y Jack Black como la excéntrica pareja del planeta Plazir-15, Captain Bombardier (Black) y The Duchess. (Lizzo), a quien Din Djarin, Bo-Katan y Grogu conocieron durante su viaje; el último episodio también contó con Christopher Lloyd de Regreso al futuro como el comisionado Helgait.