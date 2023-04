Ariana Grande responde a los comentarios sobre su ‘aspecto poco saludable’

Su reacción inicial fue no hacer caso a esos comentarios, pero su instinto le decía que era mejor decir algo al respecto: “Sé que no debería tener que dar explicaciones. Pero siento que tal vez, si me abro y muestro algún tipo de vulnerabilidad aquí, quizá podría salir algo bueno de todo ello”.

View this post on Instagram

Ariana es de las que cree que las opiniones no solicitadas nunca son bienvenidas y ha invitado a todos sus seguidores a que se lo piensen dos veces antes de lanzarse a comentar o criticar todo aquello que vean y no les guste.

“Nunca sabes por lo que puede estar pasando alguien”, ha recordado. “Así que, aunque lo digas desde el cariño y con afecto, es probable que esa persona esté trabajando en ello o tenga un sistema de apoyo con el que lo esté haciendo. Sean amables con los demás y con ustedes mismos”.

Como despedida, la artista ha recalcado una vez más que el concepto de un peso saludable es relativo, y varía cada persona, e incluso si alguien lo supera o no lo alcanza, no debería castigarse a sí mismo por ello.

“Yo creo que eres una persona preciosa. No importa por lo que estés pasando. No importa el peso, no importa cómo te maquilles hoy, no importan los procedimientos cosméticos que te hayas o no te hayas hecho”.