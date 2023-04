Jeremy Renner pasó 45 minutos agonizando con un ojo fuera tras su accidente

El actor de ‘Los Vengadores’ ha acudido este lunes al late-night de Jimmy Kimmel para continuar con su incorporación paulatina a la vida pública tras pasar casi cuatro meses recuperándose de las lesiones que sufrió el día de Año Nuevo. A diferencia de la entrevista que le concedió a Diane Sawyer, esta aparición televisiva se ha visto definida por un tono mucho más alegre.

Jeremy entró al plató por su propio pie, aunque apoyándose en un bastón, e incluso se marcó unos pasos de baile antes de sentarse. Por supuesto, el presentador le preguntó por el accidente que casi le cuesta la vida y él reveló que la quitanieves le pasó por encima mientras intentaba volver a subirse a la cabina para frenarla porque había empezado a deslizarse hacia su sobrino Alex.

Jeremy pasó los 45 minutos restantes conscientes y sintiendo el dolor a la espera de que llegara el helicóptero que le trasladó al hospital. “Fue entonces cuando me clavaron una especie de bisturí de emergencia o lo que sea en el pecho. No sé, pero ahí me dije: Tengo que irme a dormir”, ha recordado.

Incluso en esos momentos lo que le preocupaba era su sobrino, que tuvo que verle tirado en el suelo sobre un charco de su propia sangre y con un ojo fuera de la cuenta. “Tenía que pensar en Alex, porque estuvo allí todo el tiempo. Yo no vi nada de sí, él sí. Debía tener en cuenta su perspectiva, y luego tuvo que considerar la de todos los demás”.

Jeremy ha bromeado con que fue el peor paciente del mundo. De la primera unidad de cuidados intensivos fue directamente expulsado porque no paraba de quejarse de que su habitación VIP parecía “el armario de un conserje” y se respiraba un ambiente propio de una casa del terror. “Voy a volver esta misma semana para pedirle perdón a todos los miembros del equipo de enfermería”, ha asegurado entre risas.

El actor se dio cuenta del alcance de sus lesiones -más de 30 huesos rotos- cuando vio la reacción de sus compañeros de profesión como Chris Evans o Paul Rudd que acudieron a visitarle: “Son unos actores pésimos, no podían ocultar el hecho de que tenía un aspecto horrible”.