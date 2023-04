Heather Graham no se arrepiente de no tener hijos

La actriz estadounidense Heather Graham no siente que se haya perdido de algo por no tener hijos.

La estrella de 53 años está feliz con la forma en que ha resultado su vida, aunque cree que hubiera sido genial si hubiera tenido una familia. “Creo que todos tenemos caminos diferentes. Solo tienes que abrazar el camino en el que estás. Si, de alguna manera, hubiera tenido hijos, estoy segura de que hubiera sido genial. Pero en este momento , al no tener hijos, me siento libre. Y duermo mucho. Eso es bastante bueno’, dijo a la revista People.

“Siento que, como mujer, culturalmente, no se te permite decir: -No quería tener hijos. Porque es como, ¿qué te pasa?- Creo que como hombre es como, oh sí, genial, no querías tener hijos. Ahora, las mujeres son más libres para tomar sus propias decisiones. Si estás destinado a tener hijos, tienes hijos, el universo te da a alguien o algo para cuidar”, agregó.

Heather explica que trata sus proyectos de actuación como niños y que no ser madre le ha dado más tiempo para dedicarse a su carrera. ’No siento que me esté perdiendo nada. A veces siento que mis proyectos son niños pequeños; comencé a involucrarme más en la producción, la escritura y la dirección. Es difícil, pero es muy gratificante. Es realmente emocionante querer contar una historia que realmente te importa’.

Sin embargo, ella tiene un arrepentimiento; rechazar un papel en una película de gran éxito .’A veces me despierto por la mañana pensando en eso, pensando, ¿por qué no hiciste esa película? Me da vergüenza incluso decir [el nombre de] porque es tan tonto que no lo hice, pero creo que estás en tu camino y estoy agradecida. Estoy tan feliz de haber llegado a ser actriz’.