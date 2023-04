Alessandra Rosaldo rompe en llanto tras discusión con Eugenio Derbez: “Me siento sola”

La nueva temporada ‘De Viaje con los Derbez’ ya se encuentra disponible en la plataforma de Prime Video, sin embargo, Alessandra Rosaldo dio de qué hablar debido al fuerte reclamó que le hizo a Eugenio Derbez, frente a las cámaras del programa por no prestar atención a sus sentimientos.

El incómodo momento se vivió durante el segundo capítulo de la tercera temporada, pues la familia fue escoltada por una motocicleta para evitar el tráfico que había en Jamaica, en donde la cantante consideró que era muy arriesgado para todos debido a que iban contrasentido por una carretera muy estrecha.

Alessandra en varias ocasiones pidió que se detuvieran, pero Eugenio intentó tranquilizar a su esposa, pero esto terminó en un fuerte reproche.

Al llegar al restaurante en donde iba a cenar la familia volvió a hablar del tema y fue ahí en donde Alessandra frente a Vadhir, José Eduardo y Aislinn, que la cantante le externó su sentir en ese momento en el que no pudo evitar llorar al saber que su esposo se toma a la ligera sus sentimientos.

“¿Te parece una aventura padre estar a dos centímetros de chocar en una camioneta donde vienen tus cuatros hijos? Tú nunca me tranquilizaste. Se trata entonces de que te diga las cosas como tú quieres que te las diga”, mencionó.

Eugenio aseguró que no hizo nada debido a que la vio muy alterada a lo que ella rápidamente le arrebató la palabra: “si estoy alterado es precisamente porque no lo puedo controlar, por eso es que alteró”.

“Es que me siento sola, es que siento que no lo válidas, que no lo ves... y que no me acompañas; y al revés, lo tratas de minimizar haciendo chiste o burlarte y eso no me ayuda. Necesito que lo valides, aunque no lo entiendas y no nomás es el coche o la velocidad, necesito que veas a mí”, comentó al borde de las lágrimas.

Tras el reproche, Eugenio volvió a hacer una broma, para intentar relajar el ambiente, sin embargo, sus hijos y su esposa aseguraron que a veces Eugenio Derbez no pone mucha atención en lo que es importante.