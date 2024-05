Más de 2.7 millones de hondureños sin garantía de pensión al jubilarse

Para acceder a este beneficio se debe contribuir al Instituto Hondureño de Seguridad Social durante al menos 15 años. La jubilación ofrece varios beneficios, que incluyen una pensión mensual y acceso a servicios de salud. Los jubilados pueden disfrutar de atención médica gratuita, descuentos en medicamentos y servicios especializados.

El cálculo de la pensión de jubilación se basa en el sueldo promedio de los últimos 36 meses multiplicado por los años de servicio acreditados y por un factor del 2.75%. Este factor refleja el porcentaje de ingresos que se recibe al dejar de trabajar debido a la edad y acceder a una pensión.

Según la perspectiva del líder sindical José Luis Baquedano, a pesar de que la seguridad social es un derecho humano fundamental, millones de trabajadores no podrán acceder a una jubilación remunerada.

“Esta gente no podrá sostener a sus familias, el Gobierno debe tener un plan estratégico en cuanto al acceso a seguridad social, a los derechos laborales y ver la posibilidad de una jubilación digna. Vemos en el país una gran cantidad de personas de la tercera edad que no pueden trabajar y mendigan, unos haciendo un esfuerzo vendiendo sus productos, y no es justo”, lamentó Baquedano, quien recordó además, que se llega a una edad en que las personas no tendrán la capacidad ni las fuerzas para seguir trabajando.

“No existe un sistema de protección social que proteja directamente, lo que hay es una aportación que el trabajador hace al Régimen de Aportaciones Privadas, pero eso sirve solo como seguro de desempleo. Por otro lado, las pensiones que hay, que el promedio son de entre 4,000 y 5,000 lempiras, no alcanzan siquiera para la canasta básica”, cuestionó.