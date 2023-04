Maribel Guardia llora a Julián: “No quiero deshacerme de sus cenizas”

“ Gracias a Dios, me dejó a esta niña tan linda, mi nuera (Ime Garza), que la adoro, y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante. Ayer Ime le dijo que su papá había muerto y que era un ángel, pero pues todavía no lo entiende, obviamente ”, dijo Guardia , a los medios de comunicación apostados afuera de su casa.

“ Yo ahorita la verdad es que no quiero deshacerme de sus cenizas, las tengo ahí (...) lo tengo tan lindo con su San Miguel Arcángel, con la Virgen de Guadalupe que yo se lo ofrecí cuando nació”, mencionó Guardia, que además compartió que su urna tiene una ‘virgencita’.

“ Era mi amor, el niño de mis ojos. Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Lo entrego en sus manos. Tenía tanto por recorrer. Estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue ”

Tras el deceso del joven, llegaron a casa de Maribel Guardia varios arreglos florales por parte de Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Emmanuel, Ninel Conde, Pancho Barraza, entre otras figuras del espectáculo y seres queridos.

“Lo agradezco y le pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y por nosotros para que podamos tener valor”.

“Le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que a sus hijos los vean crecer, casarse, tener nietos, que los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie”, compartió.

Pese a su luto, Guardia confirmó su participación en Lagunilla Mi Barrio, en las funciones programadas para el 19 de abril en Mexicali y 20 de abril en Tijuana