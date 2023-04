Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto por la muerte de Julián Figueroa

La familia de Julián Figueroa está destrozada por la muerte sorpresiva del cantante, aseguró Marco Chacón, pareja de Maribel Guardia, a su llegada a la ciudad.

En entrevista con algunos medios que lo aguardaban en el aeropuerto de la Ciudad de México, Chacón indicó que están conmocionados y tratando de digerir la noticia.

“Estamos conmocionados, estamos en shock, en lo personal no me cae el veinte, me pasé toda la noche arreglando cosas con distintas personas. Es algo inesperado y la verdad no tento mucho que decir, no estoy bien y no me fluyen las palabras”.

“Estoy con él desde los dos años, lo he acompañado en todas las etapas de su vida y es una locura que se nos haya adelantado tan joven”, dijo.

FOTOS: Imelda Garza, así es la esposa y madre del hijo de Julián Figueroa

Al ser cuestionado sobre padecimientos o cuestiones de salud que enfrentara el hijo de Maribel Guardia, negó enfermedades.

“No nada, tuvo Covid hace poco, pero estaba bien, en términos generales bien”, aseguró.