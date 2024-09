Lewis Hamilton lucha contra la depresión desde su adolescencia

Lewis Hamilton ha luchado contra la depresión desde que era adolescente.

La estrella del deporte, de 39 años, ha disfrutado de un gran éxito con su carrera como piloto de carreras de Fórmula Uno, pero admite que las ‘presiones’ de intentar triunfar en su campo desde muy joven le han dejado una serie de problemas de salud mental.

Durante una entrevista con The Sunday Times, el piloto indicó: “Depresión. Desde muy joven, cuando tenía unos 13 años. Creo que fue la presión de las carreras y de la escuela. El acoso. No tenía a nadie con quien hablar”.

Lewis Hamilton también señaló que una vez intentó buscar ayuda profesional para encontrar solución a sus problemas, pero admitió que no le sirvió de mucho y que quiere volver a intentarlo con la idea de hablar con un terapeuta.

Dijo: “Hablé con una mujer, hace años, pero no me ayudó mucho. Me gustaría encontrar a alguien hoy”.

ADEMÁS: Chris Martin asegura que Coldplay solo sacará dos discos más

En un intento de afrontar sus problemas en solitario, Lewis asiste regularmente a retiros en silencio y lee libros de autoayuda.

Y añadió: “Aprendes cosas que te han transmitido tus padres, te das cuenta de esos patrones, de cómo reaccionas a las cosas, de cómo puedes cambiarlas. Así que lo que podía haberme enojado en el pasado ya no me enoja hoy. Soy mucho más refinado”.

En cuanto al físico, Lewis insistió en que está en las mejores condiciones de toda su vida y que no tiene intención de retirarse de las pistas todavía.

Así lo señaló: “Sinceramente, en este momento siento que estoy más sano que nunca. Me encuentro muy bien, física y mentalmente. Mis tiempos de reacción siguen siendo más rápidos que los de los jóvenes. Creo que soy mejor piloto de lo que era a los 22 años. Era joven, enérgico y despiadado, pero sin delicadeza ni equilibrio. No sabía cómo trabajar en equipo, cómo ser un líder. Ser un buen piloto de carreras no consiste solo en ser rápido, sino en ser el más completo. Cuando estudio a las leyendas, se reparten entre pequeños porcentajes, así que es el paquete completo: ¿qué hablan, qué representan? - eso es lo que miro. Me fijo en Ayrton Senna y Nelson Mandela, y esas son las dos personas unidas que quiero ser”.